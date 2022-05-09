Дан прогноз мировой экономики на 2022 год

«В России правительство и ЦБ склоняются к тому, что в этом году в России будет спад примерно на восемь с половиной процентов. Я думаю, что он будет меньше, потому что мировая экономика работает, нефть сохраняется на высоких ценах, Россия продолжает ее продавать, хоть и с некоторыми проблемами. Это значит, что валюта поступает в страну», — сказал Абрамов.