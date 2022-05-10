Курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов

Курс самой популярной криптовалюты – биткоина – впервые с 21 июня 2021 года опустился ниже 30 тысяч долларов.

Согласно данным торгов на бирже Binance, за него давали 29 972 долларов. При этом, по данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел до 30 187 долларов.

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что криптомайнеры добыли 19-миллионный биткоин. Отмечается, что к сегодняшнему дню добыто 90,48% всех биткоинов при эмиссии в 21 млн монет. При этом каждые 210 000 блоков сокращают вознаграждение для майнеров. В 2024 году состоится очередное уменьшение скорости генерирования монет.