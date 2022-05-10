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2 часа назад

Минфин опроверг данные Bloomberg с прогнозом по российской экономике

Lenta.ru

Министерство финансов опровергло опубликованные Bloomberg данные с прогнозом по российской экономике в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Минфин опроверг данные Bloomberg с прогнозом по российской экономике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Информация о возможном падении ВВП России по итогам 2022 года до 12 процентов (...) не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

В Минфине также пояснили, что в их полномочия не входит подготовка официальных макроэкономических прогнозов.

Ранее 21 марта американский банк Goldman Sachs и британский Barclays значительно ухудшили прогнозы по экономике России в 2022 году и следующих периодах, предсказав самый жесткий спад с начала XXI века.

Так, в Goldman Sachs ожидают снижения не на семь процентов, как предполагали ранее, а на десять. Ожидания Barclays более пессимистичны. В 2022 году банк ожидает падения на 12,4 процента, а в 2023-м — на 3,5 процента.

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