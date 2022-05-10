Европа сократила транзит российского газа через Украину

По данным «Оператора ГТС Украины», заявки на транзит российского газа в Европу через украинскую территорию немного упали 10 мая, но все еще остаются на уровне около 100 миллионам кубических метров. Об этом пишет «Прайм».
Ранее резкий рост транзита российского газа через территорию Украины был отмечен после приостановки поставок Польше и Болгарии, которые отказались пойти на условия России и платить за «голубое топливо» в рублях. «Оператор ГТС Украины» отмечал, что 1 мая транзит составил 98,89 млн кубометров, что на 76% больше, чем 26 апреля, до приостановки поставок польским и болгарским компаниям.
На 10 мая были поданы заявки на прокачку через Украину 97,5 миллиона кубометров газа, этот показатель немного снизился по сравнению 9 мая, когда было запрошено 98,7 миллиона кубов. При этом максимальный объем прокачки по контракту «Газпрома» с Украиной составляет 109,6 миллиона кубометров в сутки.
Также российская газовая компания по итогам аукциона на площадке GSA Platform забронировала часть мощностей трубопровода «Ямал-Европа» на ночь с 9 на 10 мая.
Заявки на мощности этого газопровода действуют как в прямом, так и в обратном направлении, поскольку Польша теперь получает топливо при помощи физического и виртуального реверса из Германии.