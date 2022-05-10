Европа сократила транзит российского газа через Украину

По данным «Оператора ГТС Украины», заявки на транзит российского газа в Европу через украинскую территорию немного упали 10 мая, но все еще остаются на уровне около 100 миллионам кубических метров. Об этом пишет «Прайм».

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Ранее резкий рост транзита российского газа через территорию Украины был отмечен после приостановки поставок Польше и Болгарии, которые отказались пойти на условия России и платить за «голубое топливо» в рублях. «Оператор ГТС Украины» отмечал, что 1 мая транзит составил 98,89 млн кубометров, что на 76% больше, чем 26 апреля, до приостановки поставок польским и болгарским компаниям.

На 10 мая были поданы заявки на прокачку через Украину 97,5 миллиона кубометров газа, этот показатель немного снизился по сравнению 9 мая, когда было запрошено 98,7 миллиона кубов. При этом максимальный объем прокачки по контракту «Газпрома» с Украиной составляет 109,6 миллиона кубометров в сутки.

Также российская газовая компания по итогам аукциона на площадке GSA Platform забронировала часть мощностей трубопровода «Ямал-Европа» на ночь с 9 на 10 мая.