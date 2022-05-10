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1 час назад

В Германии решили отказаться от планов по созданию стратегических запасов угля

Илья Родин

Власти ФРГ решили отказаться от планов по созданию стратегического запаса угля. Причиной этого стал запрет со стороны Европейского союза на импорт российского топлива. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Февральский топливный план Германии потерпел крах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что февральский план министра экономики Германии Роберта Хабека потерял приоритетное значение в текущей ситуации. В ФРГ планируют получить необходимое количество угля из других источников, либо в обход санкций.

В Кремле отреагировали на отказ Европы от российского угля

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила ранее, что Варшава готова обеспечить другие страны «нероссийскими углеводородами».

Она пообещала также поделиться «опытом строительства инфраструктуры, как быстро стать полностью независимыми от России».

Рынки,Анна Москва,ЕС,
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