Февральский топливный план Германии потерпел крах

Власти ФРГ решили отказаться от планов по созданию стратегического запаса угля. Причиной этого стал запрет со стороны Европейского союза на импорт российского топлива. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что февральский план министра экономики Германии Роберта Хабека потерял приоритетное значение в текущей ситуации. В ФРГ планируют получить необходимое количество угля из других источников, либо в обход санкций.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила ранее, что Варшава готова обеспечить другие страны «нероссийскими углеводородами».