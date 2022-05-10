Цена на бензин в США побила рекорд

Цена бензина на автозаправках в Соединенных Штатах снова обновила исторический рекорд, достигнув $4,37 за один галлон (3,785 литра). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА).

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По сведениям ассоциации, средняя стоимость галлона топлива утром 10 мая достигла $4,374. Это наиболее высокий средний показатель в истории страны. Ранее максимальная цена была в марте 2022 года, она составила $4,331.

Отмечается, что дороже всего бензин обходится автолюбителям в Калифорнии. Им за один галлон приходится платить в среднем $5,841.