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31 минуту назад

Цена на бензин в США вновь побила рекорд

Илья Родин

Цена бензина на автозаправках в Соединенных Штатах снова обновила исторический рекорд, достигнув $4,37 за один галлон (3,785 литра). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (ААА).

Цена на бензин в США побила рекорд
Фото: ReutersReuters

По сведениям ассоциации, средняя стоимость галлона топлива утром 10 мая достигла $4,374. Это наиболее высокий средний показатель в истории страны. Ранее максимальная цена была в марте 2022 года, она составила $4,331.

Отмечается, что дороже всего бензин обходится автолюбителям в Калифорнии. Им за один галлон приходится платить в среднем $5,841.

Журналисты подчеркивают, что понижение цен на нефть не повлияло на стоимость бензина. Она по-прежнему повышается. Это связано с такими факторами, как инфляция, тяжелая ситуация на международном рынке энергоносителей, рост спроса из-за приближения сезона отпусков.

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