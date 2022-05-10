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2 часа назад

Байден заявил, что США ищут возможности вернуть украинское зерно на мировой рынок

Газета.Ru

Президент США Джо Байден ищет способ вернуть на рынок украинское зерно. Об этом он сообщил во время брифинга, передает РИА «Новости».

Байден захотел вернуть украинское зерно на мировой рынок
Фото: ReutersReuters

«Украина располагает 20 миллионами тонн зерна в своих хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», — сказал он.

По его словам, ситуация на Украине также спровоцировала рост цен на продукты питания.

Ранее сообщалось, что почти 4,5 млн тонн зерна, которые в настоящее время находятся в портах Украины, не могут вывезти из страны. Проблема заключается в том, что морские пути и выходы из гаваней заблокированы.

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Представитель ООН призвал обеспечить продуктами украинцев и возобновить возможность осуществления поставок продовольствия с Украины в другие страны с тем, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия планирует помогать государствам, которые рискуют столкнуться с голодом из-за ситуации вокруг Украины.

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