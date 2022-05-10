Байден захотел вернуть украинское зерно на мировой рынок

Президент США Джо Байден ищет способ вернуть на рынок украинское зерно. Об этом он сообщил во время брифинга, передает РИА «Новости».

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«Украина располагает 20 миллионами тонн зерна в своих хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен», — сказал он.

По его словам, ситуация на Украине также спровоцировала рост цен на продукты питания.

Ранее сообщалось, что почти 4,5 млн тонн зерна, которые в настоящее время находятся в портах Украины, не могут вывезти из страны. Проблема заключается в том, что морские пути и выходы из гаваней заблокированы.

Представитель ООН призвал обеспечить продуктами украинцев и возобновить возможность осуществления поставок продовольствия с Украины в другие страны с тем, чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».