Болгарию предложили исключить из эмбарго на российскую нефть

Президент Чехии Милош Земан предложил исключить Болгарию из нефтяного эмбарго Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает Blesk.cz.

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Такое мнение политик высказал встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым. Лидеры в ходе переговоров затронули тему нефтяного эмбарго.

По словам Радева, эмбарго на нефть из России плохо повлияет на экономику Болгарии. Он добавил, что эффективность санкционных мер важна, однако они не должны ухудшать экономики стран.