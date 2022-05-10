Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Чехия предложила исключить Болгарию из эмбарго на российскую нефть

Lenta.ru

Президент Чехии Милош Земан предложил исключить Болгарию из нефтяного эмбарго Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает Blesk.cz.

Болгарию предложили исключить из эмбарго на российскую нефть
Фото: ТАССТАСС

Такое мнение политик высказал встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым. Лидеры в ходе переговоров затронули тему нефтяного эмбарго.

По словам Радева, эмбарго на нефть из России плохо повлияет на экономику Болгарии. Он добавил, что эффективность санкционных мер важна, однако они не должны ухудшать экономики стран.

ФРГ сокращает зависимость от энергоресурсов РФ до нуля

Ранее вице-премьер и министр экономики Болгарии Корнелия Нинова высказала мнение, что необходимо положить конец развивающимся соревнованиям за наложение санкций против России. Глава ведомства указала, что нет смысла убивать чужую экономику, совершая при этом самоубийство.

Рынки,Корнелия Нинова,Милош Земан,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители