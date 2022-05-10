ЕК нашла способ убедить Венгрию отказаться от российской нефти

Еврокомиссия (ЕК) готова предложить Венгрии компенсацию за поддержку эмбарго на поставки российской нефти и шестого пакета санкций против России в целом. Об этом сообщило во вторник европейское издание газеты Politico.

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По информации газеты, европейские чиновники изучают возможность предложения финансовой компенсации Венгрии в попытке убедить премьер-министра Виктора Орбана согласиться на предложения ЕС по санкциям на российскую нефть. По словам трех европейских чиновников, деньги должны быть переданы Будапешту в рамках новой энергетической стратегии ЕС, которая должна быть сформулирована на следующей неделе.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что после экстренных переговоров Виктора Орбана с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен Венгрия ждет от Еврокомиссии новых предложений о том, каким образом будет обеспечена энергобезопасность страны в случае введения эмбарго на поставки российской нефти в ЕС. По его словам, премьер-министр Виктор Орбан детально проинформировал ее о том, какое воздействие на Венгрию окажут санкции, предусматривающие запрет на поставки нефти из России.

Сийярто подчеркнул, что шестой пакет санкций против РФ, разрабатываемый Еврокомиссией, нанесет слишком большой ущерб венгерской экономике, если будет включать в себя нефтяное эмбарго. По его словам, Будапешт сможет поддержать новый набор санкций только при условии "решения этой проблемы, созданной Еврокомиссией". Отсутствие приемлемых предложений со стороны Брюсселя рискует подорвать "единую позицию Евросоюза" по поводу ликвидации зависимости от поставок энергоносителей из России, отметил глава венгерского МИД.

Красная черта для Венгрии

В конце минувшей недели, комментируя разработку шестого пакета, Орбан сравнил эмбарго на закупки российской нефти с "атомной бомбой" для венгерской экономики. В связи с этим он подчеркнул, что его правительство по-прежнему считает это красной чертой. Ранее оно поясняло, что единственный крупный в стране Дунайский нефтеперерабатывающий завод технологически устроен так, что не менее 65% сырья должно поступать на него из России, а для перенастройки производства потребуется не менее двух лет и сотни миллионов долларов.

Урсула фон дер Ляйен 4 мая анонсировала шестой пакет санкций, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, ЕК выступает за запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго.