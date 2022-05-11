Цены на газ в Европе взлетели

Стоимость газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду преодолела отметку в $1 100 за 1 тыс. куб. м в связи с остановкой части российского транзита через Украину на станции «Сохрановка», следует из данных лондонской биржи ICE.

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Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до $1 124 за 1 тыс. куб. м, или €103 за МВт•ч. Цена газа в течение дня поднимается более чем на 4%.

Во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» заявил, что со среды прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. Так, номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа проводиться не будет.

Госкомпания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа НАК «Нафтогаз Украины» также проинформировала «Газпром» об уменьшении объемов на точках выхода из ГТС Украины в случае продолжения подачи газа с российской стороны на «Сохрановку».