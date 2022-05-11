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2 часа назад

Нефть подорожала на 2,5% после сильного снижения

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть восстанавливаются в среду утром, увеличиваясь более чем на 2,5%, после сильного падения за предыдущие две торговые сессии, свидетельствуют данные торгов.

Нефть подорожала на 2,5% после сильного снижения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 9.49 цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,65% – до 105,18 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 2,58%, до 102,33 доллара, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в среду утром наблюдается коррекционная динамика после того, как за предыдущие два торговых дня ее стоимость упала более чем на 8%. Такой динамике способствовало снижение прогноза Минэнерго США по спросу на нефть в мире в 2022 и 2023 годах.

Также инвесторы оценивают понижение Минэнерго США прогноза по добыче нефти и конденсата в России в 2022-2023 годах.

«Наибольшее беспокойство на мировом рынке нефти вызывает неопределенность в отношении предложения со стороны России», – сказали Wall Street Journal аналитики ING.

В то же время рост цен на черное золото сдерживается данными Американского института нефти (API) об увеличении ее коммерческих запасов в США за неделю по 6 мая на 1,618 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 0,457 миллиона.

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