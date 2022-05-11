«Газпром» сообщил о снижении на четверть заявок на газ для Европы

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил о снижении заявок европейских потребителей на российский газ на 11 мая на 25% до 72 млн куб. м. Об этом пишет ТАСС.
Падение объема заявок почти на четверть обусловлено остановкой Украиной транзита российского газа через станцию «Сохрановка».
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн куб. м 11 мая», - подчеркнул Куприянов.
Во вторник, 10 мая, объем заявок оценивался в 95,8 млн куб. м.
Во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая останавливает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. Так, номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Сегодня, 11 мая, стоимость газа в Европе на открытии торгов на бирже преодолела отметку в $1 100 за 1 тыс. куб. м в связи с остановкой части российского транзита через Украину на станции «Сохрановка». Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до $1 124 за 1 тыс. куб. м, или €103 за МВт•ч. Цена газа в течение дня поднимается более чем на 4%.