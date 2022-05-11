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1 час назад

«Газпром» сообщил о снижении на четверть заявок на газ для Европы

Лера Букина

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил о снижении заявок европейских потребителей на российский газ на 11 мая на 25% до 72 млн куб. м. Об этом пишет ТАСС.

«Газпром» сообщил о снижении на четверть заявок на газ для Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Падение объема заявок почти на четверть обусловлено остановкой Украиной транзита российского газа через станцию «Сохрановка».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн куб. м 11 мая», - подчеркнул Куприянов.

Во вторник, 10 мая, объем заявок оценивался в 95,8 млн куб. м.

Во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая останавливает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. Так, номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.

Сегодня, 11 мая, стоимость газа в Европе на открытии торгов на бирже преодолела отметку в $1 100 за 1 тыс. куб. м в связи с остановкой части российского транзита через Украину на станции «Сохрановка». Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до $1 124 за 1 тыс. куб. м, или €103 за МВт•ч. Цена газа в течение дня поднимается более чем на 4%.

Рынки,Сергей Куприянов,Газпром,
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