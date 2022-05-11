«Газпром» сообщил о снижении на четверть заявок на газ для Европы

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил о снижении заявок европейских потребителей на российский газ на 11 мая на 25% до 72 млн куб. м. Об этом пишет ТАСС.

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Падение объема заявок почти на четверть обусловлено остановкой Украиной транзита российского газа через станцию «Сохрановка».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме 72 млн куб. м 11 мая», - подчеркнул Куприянов.

Во вторник, 10 мая, объем заявок оценивался в 95,8 млн куб. м.

Во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая останавливает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. Так, номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.