Крупнейшая в мире площадка запретила торговлю бриллиантами из России

RapNet — крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами запретила продажу драгоценных камней из России на своей площадке, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Rapaport Group.

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«Запрет распространяется на все алмазы, полученные из России после 24 февраля 2022 года, и включает в себя бриллианты, произведенные за пределами России, из российских необработанных алмазов. Запрет распространяется на алмазы, полученные от компаний, которые на 50% или более принадлежат организациям, находящимся под санкциями», — говорится в сообщении.

RapNet — крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами. Ежедневно на RapNet размещаются около 1,8 миллиона бриллиантов на сумму в 8,7 миллиарда долларов. Основанная в 1976 году группа насчитывает более 20 000 клиентов в более чем 121 стране.

В сообщении подчеркивается, что Россия поставляет около 30% мировых алмазов, что не может не отразиться на мировых цепочках поставок этого сырья.

«Санкции в отношении России коренным образом меняют цепочку поставок алмазов. Покупатели хотят быть уверены в источнике своих бриллиантов. Этические соображения выходят за рамки юридических требований, поскольку покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в гранильные центры, и нехватка природных алмазов, вероятно, возникнет перед сезоном отпусков», — также приводятся в сообщении слова председателя Rapaport Group Мартина Рапапорта.