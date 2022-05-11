Крупнейшая в мире площадка запретила торговлю бриллиантами из России

RapNet — крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами запретила продажу драгоценных камней из России на своей площадке, передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Rapaport Group.
«Запрет распространяется на все алмазы, полученные из России после 24 февраля 2022 года, и включает в себя бриллианты, произведенные за пределами России, из российских необработанных алмазов. Запрет распространяется на алмазы, полученные от компаний, которые на 50% или более принадлежат организациям, находящимся под санкциями», — говорится в сообщении.
RapNet — крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами. Ежедневно на RapNet размещаются около 1,8 миллиона бриллиантов на сумму в 8,7 миллиарда долларов. Основанная в 1976 году группа насчитывает более 20 000 клиентов в более чем 121 стране.
В сообщении подчеркивается, что Россия поставляет около 30% мировых алмазов, что не может не отразиться на мировых цепочках поставок этого сырья.
«Санкции в отношении России коренным образом меняют цепочку поставок алмазов. Покупатели хотят быть уверены в источнике своих бриллиантов. Этические соображения выходят за рамки юридических требований, поскольку покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в гранильные центры, и нехватка природных алмазов, вероятно, возникнет перед сезоном отпусков», — также приводятся в сообщении слова председателя Rapaport Group Мартина Рапапорта.
В начале апреля США и ЕС включили в санкционный список российскую компанию «Алроса», которая является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах. На долю «Алросы» приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж компанией алмазов и бриллиантов в прошлом году достиг 4,169 миллиарда долларов.