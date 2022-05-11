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54 минуты назад

Евро опустился ниже 70 рублей

Вероника Полынина

Курс евро в ходе торгов в среду, 11 мая, опустился ниже 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро продемонстрировал резкое падение
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 18.47 мск, европейская валюта теряет 3,02 рубля по сравнению с закрытием предыдущих торгов и стоит 70,23 рубля. Максимально в среду евро опускался до 69,99 рубля.

Доллар опускается на 2,45 рубля и стоит 66,96 рубля. В течение дня американская валюта падала до 66,50 рубля.

Напомним, что торги среды доллар и евро открыли с повышения.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рост рубля обусловлен сохраняющемуся превышению предложения валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают растущие мировые цены на нефть.

Доллар подскочил на открытии торгов

Эксперты вскоре ожидают возможных заявлений Банка России о смягчении ограничений на валютные операции, что должно приостановить резкое укрепление рубля.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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