Курс евро продемонстрировал резкое падение

Курс евро в ходе торгов в среду, 11 мая, опустился ниже 70 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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По состоянию на 18.47 мск, европейская валюта теряет 3,02 рубля по сравнению с закрытием предыдущих торгов и стоит 70,23 рубля. Максимально в среду евро опускался до 69,99 рубля.

Доллар опускается на 2,45 рубля и стоит 66,96 рубля. В течение дня американская валюта падала до 66,50 рубля.

Напомним, что торги среды доллар и евро открыли с повышения.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рост рубля обусловлен сохраняющемуся превышению предложения валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов. Кроме того, поддержку нацвалюте оказывают растущие мировые цены на нефть.