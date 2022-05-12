Рубль признали лучшей валютой мира по укреплению к доллару

Российский рубль стал лучшей валютой в 2022 году по укреплению к доллару, пишет Bloomberg.

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С начала 2022 года рост российской валюты к американской составил уже более 11%.

Агентство отмечает, что рост рубля стал следствием ряда мер, предпринятых правительством для защиты российской валюты после введения санкций Запада. Россия ввела контроль над движением капитала, вынуждает экспортеров продавать валютную выручку и требует покупать российский газ за рубли.

«Стратеги говорят, что это ралли не заслуживает доверия, поскольку многие обменники перестали торговать рублем на том основании, что стоимость, видимая на мониторах, не соответствует его реальной цене», - пишет Bloomberg.

Агентство называет укрепление рубля в нынешних условиях поразительным и отмечает, что многие страны, которые пытались вводить контроль за движением капитала в недавнем прошлом, не смогли добиться таких результатов. Например, Турция и Аргентина обращались к тем же инструментам несколько лет назад, но лира и песо в результате действий центробанков достигли своих исторических минимумов и с тех пор так и не смогли восстановиться.