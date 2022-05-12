На Украине предрекли резкое сокращение транзита газа из РФ

Транзит российского газа через Украину в четверг, 12 мая, может сократиться более чем на 25%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».
Заявка на прокачку «голубого топлива» через ГИС «Суджа» сократилась 12 мая на 20 млн кубометров — до 53,2 млн кубов (-27,5% к уровню среды). Номинация на прокачку газа через ГИС «Сохрановка» находится на нуле.
Также «Газпром» не бронирует мощности трубопровода «Ямал-Европа». Балансирующая магистраль, которая прокачивает российский газ в ФРГ через территорию Польши и Белоруссии, все еще работает в режиме реверса.
Прокачка по «Северному потоку» остается на стабильно высоком уровне (около 170 млн кубометров в сутки).
Ранее «Оператор ГТС» заявил о прекращении с 11 мая транзита газа через станции «Сохрановка» и «Новопсков», находящиеся под контролем РФ (на территории ЛНР). Он объяснил это форс-мажором. В «Газпроме», в свою очередь, подчеркнули, что не получали необходимого подтверждения. Также в российской компании сообщили, что перенос прокачки на ГИС «Суджа», которую контролирует Украина, технологически невозможен. Вместе с тем «Газпром» подчеркивает, что полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, а услуги по транзиту оплачены.