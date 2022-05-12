На Украине предрекли резкое сокращение транзита газа из РФ

Транзит российского газа через Украину в четверг, 12 мая, может сократиться более чем на 25%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».

Заявка на прокачку «голубого топлива» через ГИС «Суджа» сократилась 12 мая на 20 млн кубометров — до 53,2 млн кубов (-27,5% к уровню среды). Номинация на прокачку газа через ГИС «Сохрановка» находится на нуле.

Также «Газпром» не бронирует мощности трубопровода «Ямал-Европа». Балансирующая магистраль, которая прокачивает российский газ в ФРГ через территорию Польши и Белоруссии, все еще работает в режиме реверса.

Прокачка по «Северному потоку» остается на стабильно высоком уровне (около 170 млн кубометров в сутки).