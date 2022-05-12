Экономист объяснил снижение курса евро до 68 рублей

«С одной стороны, правильнее будет нарастить импорт недостающих нам товаров. Однако это сложно и долго делать чисто технически. Поэтому я считаю, что наши власти в самое ближайшее время физически ограничат экспорт, чтобы снизить валютные поступления. Это самое очевидное и быстрое, что сейчас можно сделать», — заключил собеседник RT.