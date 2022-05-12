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1 час назад

Экономист Заборцев назвал причины снижения курса евро до 68 рублей

RT на русскомиещё 1

Экономист и предприниматель Пётр Заборцев, директор по инновациям в компании «ОС-Центр», прокомментировал в беседе с RT данные торгов, согласно которым курс евро опустился до 68 рублей.

Экономист объяснил снижение курса евро до 68 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркнул Заборцев, фундаментальные факторы толкают российский рубль вверх.

«В отсутствие существенного спекулятивного влияния пока никаких изменений в этой динамике не проглядывается. Спрос на валюту всё так же меньше, чем предложение. Поэтому рубль будет продолжать расти», — добавил эксперт.

Также специалист предположил, что скоро регулятор и правительство решат «сбалансировать сальдо торгового баланса для снижения угроз стабильности».

«С одной стороны, правильнее будет нарастить импорт недостающих нам товаров. Однако это сложно и долго делать чисто технически. Поэтому я считаю, что наши власти в самое ближайшее время физически ограничат экспорт, чтобы снизить валютные поступления. Это самое очевидное и быстрое, что сейчас можно сделать», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс евро опустился до 68 рублей.

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