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57 минут назад

Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 20%

Лера Букина

Биржевые цены на газ в Европе повышаются почти на 20%. Они преодолели отметку в $1200 за тысячу куб.м., сообщает РИА Новости.

Биржевые цены на газ в Европе подскочили на 20%
Фото: ТАССТАСС

Цена июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF повышается с самого открытия торговой сессии. Утром она находилась на уровне $1085,8 (+6,4% к расчетной цене среды — $1020,7). После этого котировки стали расти и достигли ценового рекорда в $1233,9 (+20,9%). Цена в последние минуты остается выше $1200 и повышается почти на 20%.

Существенное увеличение котировок было зафиксировано 10 мая после заявления «Оператора ГТС Украины» о том, что транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» будет прекращен с утра 11 мая.

Стоимость газа в Европе резко подскочила после начала военной операции на Украине. По итогам 23 февраля расчетная цена ближайших фьючерсов была на уровне $1038,6 за тысячу кубометров, тогда как уже 24 февраля она повысилась почти на 50% - до $1555,5. В начале марта котировки в связи с опасениями запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд демонстрировали рекордные отметки. Ценовой рекорд в $3892 был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная стоимость по итогам дня достигла $2560,7 (+146,5%).

Позднее котировки начали снижаться. Минимальная за два месяца расчетная стоимость наблюдалась 25 апреля — $1027,1 за тысячу кубометров ( 1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы снова начали расти, до $1370 за тысячу кубометров. Новое резкое повышение котировок было обусловлено остановкой поставок «Газпрома» в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.

Рынки,Газпром,
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