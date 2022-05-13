Подсчитан объем замороженных активов РФ в Швейцарии

Объем российских активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций ЕС, составляет в настоящее время $6,3 млрд. Об этом в четверг сообщил представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер на брифинге в Берне.

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"По состоянию на 7 апреля объем замороженных средств [РФ] достигал почти $7,5 млрд. Затем были заблокированы активы еще на $2,2 млрд", - отметил он.

В то же время власти Швейцарии вывели из-под действия ограничений $3,4 млрд средств, замороженных ранее в превентивном порядке, пояснил Боллингер. Сейчас общая сумма заблокированных конфедерацией активов российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями ЕС, составляет около $6,3 млрд долларов, сказал он.