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2 часа назад

Объем замороженных активов России в Швейцарии составил $6,3 млрд

ТАСС

Объем российских активов, замороженных властями Швейцарии в рамках санкций ЕС, составляет в настоящее время $6,3 млрд. Об этом в четверг сообщил представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер на брифинге в Берне.

Подсчитан объем замороженных активов РФ в Швейцарии
Фото: ReutersReuters

"По состоянию на 7 апреля объем замороженных средств [РФ] достигал почти $7,5 млрд. Затем были заблокированы активы еще на $2,2 млрд", - отметил он.

В то же время власти Швейцарии вывели из-под действия ограничений $3,4 млрд средств, замороженных ранее в превентивном порядке, пояснил Боллингер. Сейчас общая сумма заблокированных конфедерацией активов российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями ЕС, составляет около $6,3 млрд долларов, сказал он.

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Швейцария, несмотря на свой нейтральный статус, поддержала санкции Брюсселя против Москвы, объявленные в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Российское правительство утвердило 7 марта перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В этот список включена и Швейцарская Конфедерация.

Рынки,Правительство РФ,ЕС,
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