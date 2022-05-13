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1 час назад

Финский производитель каш продал потребительский бизнес в России

Lenta.ruиещё 2

Финская компания Raisio, производящая товары здорового питания, закрыла ранее анонсированную сделку по продаже потребительского бизнеса в России предприятию «Копэкер Агро». Об этом сообщает «Интерфакс».

Финский производитель каш продал потребительский бизнес в России
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, финской организации сделка, зарегистрированная 12 мая, обошлась в 1,5 миллиона евро. «Райсио Ньютришен» передали новому владельцу — «Копэкер Агро». Ранее в компании под брендом Nordic также изготавливали крупу разных видов, хлопья, галеты и каши. Права на этот бизнес после подписания договора перешли эстонской Nordgate Trading Ou.

Raisio занималась и экспортом рыбных комбикормов с подразделения Raisioaqua в Финляндии. В начале марта этот бизнес был приостановлен. Уточняется, что на Россию приходилось около 65 процентов поставок Raisioaqua.

В том же месяце Raisio отозвала годовой прогноз на 2022 год. Причиной такого решения стали специальная операция России на Украине, стремительный рост цен на зерновые, а также неопределенность в отношении сырья.

На фоне продажи потребительского бизнеса в России компания зафиксировала убыток в размере 3,6 миллиона евро. «Интерфакс» пишет, что частью этих денег производитель каш отразит убыток от обесценения в 2,9 миллиона евро в показателе EBIT за первый квартал 2022 года.

Ранее также стало известно, что американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric решила продать свой бизнес в России. Техногигант владеет дочерним предприятием «Метран» (Metran) в Челябинске.

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