В США заявили о худшем энергокризисе за последние 50 лет

Президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что ситуация с топливом в стране тяжелая: бензина мало, цены на него рекордно высокие.
"Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. ", - сказал он в эфире Fox News.
По словам Стюарта, американская администрация не только не предпринимает необходимых действий, но и мешает тем, кто предлагает свои варианты решения данной проблемы.
"У этой администрации нет никакой стратегии. Все их действия контрпродуктивны", - подчеркнул президент ассоциации.
Напомним, цены на топливо в США всю неделю бьют рекорды. Средняя стоимость бензина марки Regular составляет 4,45 доллара за галлон (3,785 литра). А в штате Калифорния он еще дороже - 5,92 доллара.