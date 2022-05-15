В США заявили о худшем энергокризисе за последние 50 лет

Президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что ситуация с топливом в стране тяжелая: бензина мало, цены на него рекордно высокие.

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"Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. ", - сказал он в эфире Fox News.

По словам Стюарта, американская администрация не только не предпринимает необходимых действий, но и мешает тем, кто предлагает свои варианты решения данной проблемы.

"У этой администрации нет никакой стратегии. Все их действия контрпродуктивны", - подчеркнул президент ассоциации.