Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
57 минут назад

Глава Ассоциации нефти и газа США заявил о худшем за 50 лет энергокризисе

Российская Газетаиещё 16

Президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил, что ситуация с топливом в стране тяжелая: бензина мало, цены на него рекордно высокие.

В США заявили о худшем энергокризисе за последние 50 лет
Фото: ТАССТАСС

"Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. ", - сказал он в эфире Fox News.

По словам Стюарта, американская администрация не только не предпринимает необходимых действий, но и мешает тем, кто предлагает свои варианты решения данной проблемы.

"У этой администрации нет никакой стратегии. Все их действия контрпродуктивны", - подчеркнул президент ассоциации.

Напомним, цены на топливо в США всю неделю бьют рекорды. Средняя стоимость бензина марки Regular составляет 4,45 доллара за галлон (3,785 литра). А в штате Калифорния он еще дороже - 5,92 доллара.

Рынки,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители