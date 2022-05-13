Финляндия приготовилась отказаться от российского газа

Финляндия готова к внезапным приостановкам поставок природного газа из России, следует из заявления правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям, передает Reuters.

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com Jens Büttner / Globallookpress.com

Страна импортирует большую часть газа из соседней России, но на это топливо приходится лишь около пяти процентов от годового потребления энергии. Однако потеря этого газоснабжения будет означать, что крупнейшим финским компаниям — Neste, Metsa и другим компаниям лесной, химической и пищевой промышленности — придется искать альтернативные источники энергии или адаптировать производство.

Финляндия также подключена к европейской газовой сети через BalticConnector — это финско-эстонский трубопровод, который соединяет Финляндию со странами Балтии. Они также зависят от российского газа, но сумели диверсифицировать поставки благодаря терминалам для сжиженного природного газа (СПГ).

13 мая финских политиков предупредили о возможном прекращении экспорта газа из России. Москва опровергла это сообщение и подчеркнула, что компания «Газпром» — надежный поставщик. Представитель государственной компании Gasgrid Finland сообщил, что перебоев с газом на территории Финляндии не наблюдается.