Мосбиржа захотела запустить торги арабской валютой

Московская биржа планирует расширить список доступных на площадке валют. В числе прочих на торгах может появиться дирхам — валюта Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.

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Сейчас на площадке доступен обмен рубля на 10 иностранных валют, в том числе на доллар США, евро, турецкую лиру, гонконгский доллар и другие. Один из источников также рассказал изданию, что на бирже планируют начать торговать армянским драмом и узбекским сумом.

По словам собеседника РБК, расширение списка доступных валют — логичный шаг, потому что обороты торгов на бирже упали. Среднесуточный объём торгов в паре доллар-рубль в апреле 2022 года составил 81,5 млрд рублей, а в апреле 2021 года достигал 242,9 млрд рублей, отметило издание. Ранее Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) рекомендовала своим членам с 6 июня не использовать для определения курса рубля данные Московской биржи.