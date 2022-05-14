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46 минут назад

ЕК задумалась об ограничении цен на газ из России

Илья Родин

Европейская комиссия (ЕК) планирует ввести меры, направленные на регулирование цен на голубое топливо. В частности, власти стран ЕС получат разрешение ограничить цены на газ для потребителей в том случае, если поставки сырья из России будут прекращены. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

Отмечается, что об этом говорится в документе ЕК о «краткосрочных интервенциях на энергетическом рынке».

Финляндия приготовилась отказаться от российского газа

В нем сообщается также о том, что страны Евросоюза получат возможность регулировать цены на топливо не на постоянной основе, а «в течение переходного периода». Эта мера необходима для того, чтобы защитить население от скачка цен еще до того, как в Европе возникнет нехватка энергоносителей.

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила ранее, что решение некоторых государств отказаться от оплаты за голубое топливо из России в рублях приведет к новому всплеску цен на топливо.

Рынки,Видео,Мария Белова,Еврокомиссия,ЕС,
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