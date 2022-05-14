Бербок обвинила Россию в «блокаде экспорта продовольствия»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия виновата в том, что миру угрожает глобальный голод. По ее мнению, РФ намеренно блокирует экспорт продовольствия, сообщает ТАСС.

«Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены - не только у нас, но и по всему миру, - и грозит жестокий голод», - сказала Бербок.

По ее утверждению, «блокада экспорта продовольствия» является частью «гибридной войны».

«Россия питает почву для новых кризисов», - заявила Бербок.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что из-за антироссийских санкций миру может угрожать политический, финансовый и продовольственный кризис. По его словам, крах может ждать и все остальные сферы старого «американоцентричного» мира.