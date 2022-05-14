В России ввели новый порядок вывоза свинца

Правительство России временно ввело лицензирование на экспорт свинца и его лома из страны за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Новый порядок будет действовать с 15 мая до 15 ноября 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

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«Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Такой порядок будет действовать до 15 ноября 2022 года включительно», — говорится в документе. Он касается отхода и лома свинцовых, а также необработанного свинца.

Решение кабмина связано с необходимостью не допустить дефицита этого металла на российском рынке, поскольку он широко используется в автомобилестроении и производстве аккумуляторов.

В правительстве отметили, что для добросовестных поставщиков проблем с получением лицензий не возникнет, им не потребуется дополнительных согласований и разрешений, поскольку все необходимые документы уже есть.