Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Южная Корея легализует биткоин и другие криптовалюты в стране уже к 2024 году

Ferra.ru

Как сообщают утечки, Южная Корея надеется принять всеобъемлющее “криптозаконодательство” в 2023 году и институционализировать сектор к 2024 году.

Южная Корея легализует биткоин к 2024 году
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В среду южнокорейская газета Kukmin, ссылаясь на утечку правительственного документа, сообщила, что администрация намерена представить Базовый закон о цифровых активах (DABA) в следующем году, а к 2024 году принять дополнительные законы.

Законопроект будет составлен в соответствии с международными нормами и будет опираться на опыт крупнейших экономик мира, поскольку местный Совет по финансовой стабильности (FSB) будет сотрудничать с Базельским банком международных расчетов (BIS) и регуляторами США и Европейского союза.

Правительство планирует расширить существующую инфраструктуру для крипто-фиатных транзакций, позволяя большему количеству банков создавать свои собственные платформы для обмена фиатных криптовалют. Также власти Южной Кореи рассчитывают институционализировать NFT-токены и ввести рамки регулятора для ICO.

Также рассматривается вопрос о выпуске цифровой валюты центрального банка (CBDC). Банк Кореи завершил первую фазу имитационного тестирования в январе 2022 года.

Правительство уже подтвердило достоверность просочившегося документа, отметив, однако, что этот проект не является окончательным.

Рынки,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители