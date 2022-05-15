Южная Корея легализует биткоин к 2024 году

Как сообщают утечки, Южная Корея надеется принять всеобъемлющее “криптозаконодательство” в 2023 году и институционализировать сектор к 2024 году.

В среду южнокорейская газета Kukmin, ссылаясь на утечку правительственного документа, сообщила, что администрация намерена представить Базовый закон о цифровых активах (DABA) в следующем году, а к 2024 году принять дополнительные законы.

Законопроект будет составлен в соответствии с международными нормами и будет опираться на опыт крупнейших экономик мира, поскольку местный Совет по финансовой стабильности (FSB) будет сотрудничать с Базельским банком международных расчетов (BIS) и регуляторами США и Европейского союза.

Правительство планирует расширить существующую инфраструктуру для крипто-фиатных транзакций, позволяя большему количеству банков создавать свои собственные платформы для обмена фиатных криптовалют. Также власти Южной Кореи рассчитывают институционализировать NFT-токены и ввести рамки регулятора для ICO.

Также рассматривается вопрос о выпуске цифровой валюты центрального банка (CBDC). Банк Кореи завершил первую фазу имитационного тестирования в январе 2022 года.