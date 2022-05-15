Эксперт обратил внимание на нетипичную ситуацию с курсом евро

Евро находится на грани паритета с долларом США впервые за два десятилетия. Единая европейская валюта уже упала до пятилетнего минимума около 1,03 доллара из-за стремления к доллару как "к убежищу от рыночных потрясений и конфликта на Украине". Это привело к тому, что такие консалтинговые компании, как HSBC Holdings Plc и RBC Capital Markets, предсказали, что в 2022 году доллар и евро достигнут паритета.

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"В настоящее время евро сам по себе не является привлекательной валютой", - сказал Bloomberg Франческо Пезоле, валютный стратег голландской ING Groep NV.

Голландский банк сохраняет свой официальный прогноз по курсу евро на следующие шесть месяцев на уровне 1,05 доллара, при этом, по словам Песоле, сила доллара и волатильность рынка означают, что паритет вероятен.

На этом фоне эксперты прогнозируют мрачные перспективы для европейской экономики. Продолжающееся противостояние с Москвой по поводу поставок природного газа на континент повысило вероятность заметного замедления темпов экономического роста.

В частности, МВФ снизил прогноз роста валютного блока на 2022 год до 2,8 процента. По оценкам агентства, Европейский центральный банк "ходит по натянутому канату". Он должен сбалансировать необходимость более жесткой политики по сдерживанию рекордной инфляции с перспективой экономического ущерба, который может быть нанесен, особенно для некоторых государств-членов Евросоюза с наибольшим уровнем задолженности, таких как Италия.

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