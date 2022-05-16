Рубль резко укрепился к доллару и евро

Рубль в начале торгов укрепляет свои позиции по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро находился на уровне 66,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 10.30 мск упал на 89 копеек, до 63,65 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 66,05 рубля.
Индекс Мосбижи к этому моменту прибавил 0,90% и вырос до 2,328 п.п. Индекс РТС увеличился на 0,98%, до 1 143 п.п.
В пятницу, 13 мая, рубль опустился против доллара и евро, корректируя существенное повышение двух предыдущих дней. Курс доллара на 19.00 мск пятницы (к закрытию) повысился на 1,25 рубля, до 64,55 рубля, евро — на 1,89 рубля, до 67,15 рубля.
Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» в беседе с агентством «Прайм» предположил, что на этой неделе доллар будет стоить 60-68 рублей. Он отметил, что регулятор не торопится смягчать или отменять меры валютного контроля, в частности в отношении нормативов по реализации валютной выручки экспортерами. Если дисбаланс между навесом предложения и подавленным спросом на иностранную валюту сохранится, то доллар продолжит падать в направлении 60 рублей, формируя тем самым уже другие вызовы, связанные с наполняемостью бюджета, считает специалист. В этой связи ожидается, что в обозримом будущем ЦБ «продолжит постепенно раскрепощать рублевый курс, стремясь в то же время избежать резких и глубоких девальвационных импульсов», указал Буйволов.