Рубль резко укрепился к доллару и евро

В пятницу, 13 мая, рубль опустился против доллара и евро, корректируя существенное повышение двух предыдущих дней. Курс доллара на 19.00 мск пятницы (к закрытию) повысился на 1,25 рубля, до 64,55 рубля, евро — на 1,89 рубля, до 67,15 рубля.

Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» в беседе с агентством «Прайм» предположил, что на этой неделе доллар будет стоить 60-68 рублей. Он отметил, что регулятор не торопится смягчать или отменять меры валютного контроля, в частности в отношении нормативов по реализации валютной выручки экспортерами. Если дисбаланс между навесом предложения и подавленным спросом на иностранную валюту сохранится, то доллар продолжит падать в направлении 60 рублей, формируя тем самым уже другие вызовы, связанные с наполняемостью бюджета, считает специалист. В этой связи ожидается, что в обозримом будущем ЦБ «продолжит постепенно раскрепощать рублевый курс, стремясь в то же время избежать резких и глубоких девальвационных импульсов», указал Буйволов.