Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

Рубль резко укрепился к доллару и евро

Лера Букина

Рубль в начале торгов укрепляет свои позиции по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара опустился ниже 64 рублей, евро находился на уровне 66,2 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.30 мск упал на 89 копеек, до 63,65 рубля, курс евро — на 1,09 рубля, до 66,05 рубля.

Индекс Мосбижи к этому моменту прибавил 0,90% и вырос до 2,328 п.п. Индекс РТС увеличился на 0,98%, до 1 143 п.п.

В пятницу, 13 мая, рубль опустился против доллара и евро, корректируя существенное повышение двух предыдущих дней. Курс доллара на 19.00 мск пятницы (к закрытию) повысился на 1,25 рубля, до 64,55 рубля, евро — на 1,89 рубля, до 67,15 рубля.

Путин высказался о курсе рубля

Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» в беседе с агентством «Прайм» предположил, что на этой неделе доллар будет стоить 60-68 рублей. Он отметил, что регулятор не торопится смягчать или отменять меры валютного контроля, в частности в отношении нормативов по реализации валютной выручки экспортерами. Если дисбаланс между навесом предложения и подавленным спросом на иностранную валюту сохранится, то доллар продолжит падать в направлении 60 рублей, формируя тем самым уже другие вызовы, связанные с наполняемостью бюджета, считает специалист. В этой связи ожидается, что в обозримом будущем ЦБ «продолжит постепенно раскрепощать рублевый курс, стремясь в то же время избежать резких и глубоких девальвационных импульсов», указал Буйволов.

Рынки,Видео,Владимир Путин,Московская биржа,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители