ЕС нашел альтернативу российскому газу

Поставки израильского газа через Турцию в Европу рассматривают как альтернативу российскому «голубому топливу». Об этом сообщила газета Yeni Şafak, передает агентство «Прайм».
Издание подчеркивает, что Европа продолжает поиски альтернативных поставок, пока сохраняется напряженность между российской и украинской сторонами. Израильский газ рассматривается как вариант, указала газета. Отмечается, что маршрут поставок может пройти через Турцию и Восточное Средиземноморье.
Турецкий корабль будет дежурить в периоды передачи «голубого топлива», если договоренности будут достигнуты. Также подчеркивается, что «сосредоточив внимание на глубоководном бурении для добычи нефти и природного газа из морей, Турция включила в свой флот четвертое буровое судно».
«Новое буровое судно, отправившееся из Южной Кореи 7 марта, направляется в сторону Туниса. 74-дневный рейс корабля завершится, когда 19 мая, в День молодежи и спорта, корабль прибудет в Турцию. Корабль нового поколения, который будет нести службу в Восточном Средиземноморье, начнет свою первую миссию в июле после двух месяцев подготовительных работ. Он будет способствовать глубоководным исследованиям и дноуглубительным работам в Средиземном море, может работать на глубине до 3 тысяч 600 метров, способен бурить до 12 200 метров», — указывает издание.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы.