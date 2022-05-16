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1 час назад

«Газпром» оценил запасы газа в европейских хранилищах

Лера Букина

Запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 13,4 млрд кубометров. Для того чтобы выйти на уровень в 90% заполненности, необходимо закачать еще более 49 млрд, заявил «Газпром» в Telegram-канале.

«Газпром» оценил запасы газа в европейских хранилищах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 мая запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд кубометров. Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать ещё более 49 млрд кубометров газа», — отмечает «Газпром».

Также сообщается, что для достижения уровней даже «ковидного периода» (2019-2020 годов) Европа должна закачать 59 млрд кубометров газа.

Ранее в середине марта Еврокомиссия предложила ввести норму заполнения газохранилищ ЕС на 80% к началу отопительного сезона 1 ноября 2022 года и на 90% — в последующие годы. В апреле немецкий парламент принял еще более жесткий закон, согласно которому уровень заполнения ПХГ на 1 октября должен составлять не ниже 80%, на 1 ноября — не ниже 90%, а на 1 февраля — не ниже 40%.

Советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын ранее заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС. Анкара, по его словам, готова быть частью этого процесса.

Рынки,Ибрагим Калын,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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