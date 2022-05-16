«Газпром» оценил запасы газа в европейских хранилищах

Запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) восполнены на 13,4 млрд кубометров. Для того чтобы выйти на уровень в 90% заполненности, необходимо закачать еще более 49 млрд, заявил «Газпром» в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 мая запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 13,4 млрд кубометров. Для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать ещё более 49 млрд кубометров газа», — отмечает «Газпром».

Также сообщается, что для достижения уровней даже «ковидного периода» (2019-2020 годов) Европа должна закачать 59 млрд кубометров газа.

Ранее в середине марта Еврокомиссия предложила ввести норму заполнения газохранилищ ЕС на 80% к началу отопительного сезона 1 ноября 2022 года и на 90% — в последующие годы. В апреле немецкий парламент принял еще более жесткий закон, согласно которому уровень заполнения ПХГ на 1 октября должен составлять не ниже 80%, на 1 ноября — не ниже 90%, а на 1 февраля — не ниже 40%.