На мировом фондовом рынке заметили постмодернизм

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs заметили на мировом фондовом рынке признаки наступления нового инвестиционного цикла, которому дали определение «постмодернистского», пишет CNBC.

Фото: Reuters Reuters

Основными признаками нового цикла, по мнению авторов, станут повышенные опасения из-за инфляции, в которой многие будут видеть больший риск, нежели в дефляции, а также ослабление глобализации, удорожание рабочей силы и товаров и более активное вмешательство правительств в экономику.

Новый инвестиционный цикл, по мнению аналитиков Goldman Sachs, будет сопровождаться новыми условиями и возможностями. В частности, инвесторы будут в большей степени ориентироваться на компании с гибкими бизнес-моделями, способные повысить эффективность работы за счет снижения затрат на ресурсы и рабочую силу.