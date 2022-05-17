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1 час назад

Доллар и евро подросли в начале торгов

Вероника Полынина

Рубль на открытии валютных торгов на Мосбирже теряет позиции к доллару и евро.

Доллар и евро начали укрепляться к рублю
Фото: ReutersReuters

Доллар повысился на 10 копеек, до 63,50 рубля, курс евро вырос на 59 копеек, до 66,39 рубля, свидетельствуют данные торгов.

В свою очередь, российский рынок акций во вторник открылся ростом на 0,77%.

Накануне курс доллара и евро снижался по отношению к рублю. К окончанию сессии доллар снизился на 1,8%, закончив день в районе 63,4 рубля, евро упал на 2%, понизившись до 65,8 рубля.

По мнению главного аналитика «Банки.ру» Богдана Зварича, умеренный рост рубля продолжится в ближайшей перспективе.

«В результате, пара доллар/рубль предпримет попытку отступления под минимумы прошлой недели, установленные в районе 62,6 рубля. При этом на горизонте текущей недели американская валюта может достигнуть отметки 60 рублей», - заявил Зварич агентству «Прайм».

Рынки,Богдан Зварич,Московская биржа,
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