Ненефтегазовые доходы российского бюджета снизились на 18% в апреле

Ненефтегазовые доходы российского бюджета в апреле упали на 18%, показав наивысшее снижение за последние полтора года. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные Минфина.

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Согласно информации ведомства, по итогам апреля размер ненефтегазовых доходов федерального бюджета составил 1,06 триллиона рублей против 1,29 триллиона годом ранее.

Прошлый рекорд был установлен в августе 2020 года и равнялся 23%.

При этом потребительские цены в апреле 2022 года выросли на 17,8% к апрелю прошлого года. Таким образом, с учетом инфляции ненефтегазовые доходы бюджета в апреле упали бы еще сильнее.