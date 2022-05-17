Ненефтегазовые доходы российского бюджета снизились на 18% в апреле

Ненефтегазовые доходы российского бюджета в апреле упали на 18%, показав наивысшее снижение за последние полтора года. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные Минфина.
Согласно информации ведомства, по итогам апреля размер ненефтегазовых доходов федерального бюджета составил 1,06 триллиона рублей против 1,29 триллиона годом ранее.
Прошлый рекорд был установлен в августе 2020 года и равнялся 23%.
При этом потребительские цены в апреле 2022 года выросли на 17,8% к апрелю прошлого года. Таким образом, с учетом инфляции ненефтегазовые доходы бюджета в апреле упали бы еще сильнее.
Напомним, что к нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся доходы от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты, а также налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье, отправленное на переработку.