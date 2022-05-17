Россияне заинтересовались экзотическими валютами — лирой, тенге и юанем

Россияне скупают неосновные валюты. В марте-апреле объем торгов на Мосбирже турецкой лирой и китайским юанем увеличился в десятки раз. А оборот по операциям физических лиц с казахстанским тенге взлетел аж в 20 тысяч раз. Не пора ли прикупить этих валют?

Фото: РИА Новости РИА Новости

Раньше россияне не рассматривали юань, лиру и тенге в качестве инструмента инвестиций. Но после введения санкций многие решили, что экзотические валюты надежнее резервных, да и покупать их на рынке было выгоднее, чем доллар и евро. Продолжает начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин:

Видео дня

«Спрос на эти валюты у российских граждан возник после того, как ЦБ ввел комиссию на покупку доллара, франка, евро и фунта. После того как эту комиссию отменили, остался страх, что, возможно, заморозят наши долларовые инструменты у населения — даже тех, кто не попадает под санкции. Это вторая причина, почему инвесторы пытались купить эти экзотические валюты: думали, что они так же будут дорожать. Проблема с тем, что никуда их инвестировать нельзя. У нас на данный момент в России не доступен ни китайский, ни турецкий, ни казахский рынок. Соответственно, клиенты покупали эту валюту, и она просто находилась на счетах. Сейчас мы видим, что они опять начинают покупать доллары и евро и конвертируют обратно в рубли, чтобы купить российский рынок, либо российский ОФЗ».

Немного статистики. По сведениям «Известий», которые ссылаются на данные Мосбиржи, в первые два месяца весны физические лица купили на рынке в 20 раз больше турецких лир, чем в тот же период прошлого года. По юаню оборот увеличился почти в 200 раз. Но абсолютный рекорд по приросту поставил казахстанский тенге — 20 тысяч раз.

Те же лиры россияне могли скупать для того, чтобы потом перевести их в Турцию и там потратить или конвертировать в наличный доллар. Правда, переехавший в Турцию Михаил ничего об этом способе не слышал:

«Я, если честно, не встречал ни разговоров, ни каких-либо обсуждений на форумах про переводы через Мосбиржу и каким образом вообще можно с этой биржи вывести деньги здесь в лирах. Я думаю, что если бы такой способ сейчас был, его непременно бы обсуждали, и это мог быть как еще один дополнительный рабочий вариант получения денег с российского счета. Я такого не видел пока».

При этом на частников в апреле приходилась только одна из десяти операций на российском валютном рынке. То есть 90% оборота обеспечили юридические лица. В целом же с начала спецоперации России на Украине объем торгов юанем на Мосбирже вырос в восемь раз, турецкой лирой — в 11 раз, а казахстанским тенге — в 35 раз.

Вот как объясняет рост спроса на эти валюты директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев:

«Главным вариантом расчетов в Китае стал точно так же юань, поэтому совершенно логично, что многие импортеры перешли на расчеты в нем напрямую. Что касается турецкой лиры и казахского тенге, во-первых, фактически Турция и Казахстан стали теми хабами, через которые наши граждане летают и которые являются первым центром с точки зрения дальнейшего переезда. С другой стороны, несмотря на то что все постановления о параллельном импорте были приняты совсем недавно, фактически «серый» завоз товаров в Россию начался сразу же с момента спецоперации. А на эти цели импортерам нужны были национальные валюты — в данном случае турецкая и казахская».