Акции Cisco рухнули после приостановки работы в России

В ходе торгов на американской бирже NASDAQ акции американского производителя сетевого оборудования Cisco рухнули на 14 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К вечеру четверга, 19 мая, падение слегка замедлилось и на 19:00 по московскому времени ценные бумаги теряют 13,61 процента и стоят 41,78 доллара.

Обвал произошел на фоне выхода отчетности за квартал, который закончился 30 апреля. В числе прочего там говорится, что компания потеряла 200 миллионов долларов выручки от приостановки работы в России и Белоруссии. Консолидированная выручка по итогам финквартала составила 12,83 миллиарда долларов. То есть на российском и белорусском рынках Cisco потеряла чуть меньше 1,6 процента от общего дохода. Чистая прибыль выросла на 6 процентов, до 3 миллиардов долларов. Прибыль на акцию составила 0,73 доллара.

В текущем квартале компания ждет неожиданного снижения продаж на фоне проблем с цепочками поставок, которые отчасти связаны со вспышкой коронавируса в Китае. Потери из-за локдаунов в КНР компания оценила в 300 миллионов долларов. Аналитики ждут, что выручка упадет до 5,5 процента в годовом исчислении, отмечает CNBC.