Названы условия завершения господства доллара

Доллар в настоящее время применяется в глобальных расчетах, а изменить это может только массовый переход стран на расчеты за ресурсы в национальных валютах, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.
По его словам, «заморозив» российские золотовалютные резервы России, США показали, что так же может поступить с Индией и Китаем.
«Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность — странно. Будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле. Где не будет подавляющего доминирования доллара и евро», — отметил Тузова.
Согласно прогнозу эксперта, в ближайшее десятилетие объем торговли в этих валютах может упасть с 76% до 50%, даже если сейчас это не сильно ощущается.
Ранее эксперт Гао Дэшен из Китая заявил, что решение Москвы погасить внешний долг в рублях и использовать национальную валюту при расчете с другими странами нанесло серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе. По его словам, мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру.
По данным Bloomberg, рубль стал лучшей мировой валютой в 2022 году. Российская национальная валюта по отношению к доллару выросла с начала 2022 года на 11%.