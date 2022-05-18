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58 минут назад

Финансист назвал условия завершения господства доллара

Елена Прошина

Доллар в настоящее время применяется в глобальных расчетах, а изменить это может только массовый переход стран на расчеты за ресурсы в национальных валютах, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.

Названы условия завершения господства доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «заморозив» российские золотовалютные резервы России, США показали, что так же может поступить с Индией и Китаем.

«Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность — странно. Будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле. Где не будет подавляющего доминирования доллара и евро», — отметил Тузова.

Согласно прогнозу эксперта, в ближайшее десятилетие объем торговли в этих валютах может упасть с 76% до 50%, даже если сейчас это не сильно ощущается.

Ранее эксперт Гао Дэшен из Китая заявил, что решение Москвы погасить внешний долг в рублях и использовать национальную валюту при расчете с другими странами нанесло серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе. По его словам, мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру.

По данным Bloomberg, рубль стал лучшей мировой валютой в 2022 году. Российская национальная валюта по отношению к доллару выросла с начала 2022 года на 11%.

Рынки,Универ Капитал,
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