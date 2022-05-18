Доллар и евро подросли в начале торгов

Во вторник вечером, 17 мая, курсы доллара и евро немного повысились на Московской бирже по итогам торгов. Рубль потерял свои позиции по отношению к бивалютной корзине из-за продолжения ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России . Так, в 19:00 мск курс доллара США составил 63,6 рубля (+20 копеек к ровню закрытия предыдущих торгов). Евро торговался по 67,06 рубля (+1,26 рубля).

В понедельник, 16 мая, Банк России сообщил, что резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран в течение календарного месяца смогут перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $50 тысяч (или эквивалент в другой иностранной валюте). Этот лимит увеличили в пять раз - ранее он не мог превышать $10 тысяч в месяц. Вместе с тем через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тысяч (или эквивалент в другой валюте).