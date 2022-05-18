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56 минут назад

ЦБ предостерег россиян от игр с криптовалютой

Lenta.ru

У людей есть право «поиграться» с криптовалютой «на свой страх и риск», но серьезно в нее инвестировать не стоит, предостерегла россиян первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Ее слова передает РИА Новости.

ЦБ предостерег россиян от игр с криптовалютой
Фото: ТАССТАСС

Если люди серьезно подходят к инвестированию, то должны понимать, что они могут «в одну ночь оказаться в нуле», добавила она. Скоробогатова также заявила, что количество мошеннических схем с цифровыми растет.

«Криптовалюта же тоже, на самом деле, кем-то же управляется, и большой вопрос, кто за этим стоит», — подытожила зампред ЦБ.

Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях ранее сообщил, что более 58 процентов выявленных в стране в первом квартале финансовых пирамид связаны с криптовалютами. По его словам, наблюдается рост числа схем нового типа. Они основаны на переводах с помощью криптовалюты или вложениях в якобы цифровые инструменты.

Ранее в ЦБ испугались замещения рубля криптовалютами. Массовая покупка цифровых активов неизбежно приведет к их использованию в качестве средства платежа, заявляла зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

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