Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
1 час назад

18% игроков рекламного рынка заявили о переходе на предоплату

Sostav.ru

АРИР провела четвёртую волну исследования актуальной ситуации на российском рынке диджитал-рекламы. По данным ассоциации, агентства стали переходить на предоплату при расчетах по договорам. Они ожидают серьёзного падения рынка и возрастающего стремления оптимизировать расходы рекламодателей. В опросе приняли участие представители агентств, технологических платформ, рекламных площадок, селлеров, сейлз-хаузов, рекламных сетей и рекламодателей. Выводами исследования АРИР поделилась с Sostav.

18% игроков рекламного рынка заявили о переходе на предоплату
Фото: ТАССТАСС

В марте свои расходы сокращали только 48% игроков, в мае их число достигло 79%. Почти половина (49%) организаций снижает зарплаты; это самый высокий показатель за всю серию опросов АРИР. К сокращениям прибегают 54% компаний; их число выросло на 13% с апреля.

Видео дня

Доля организаций, у которых нет долгов, стала самой высокой за все четыре волны исследования и составила 15%. Однако при расчетах по договорам респонденты стали оказывать услуги по предоплате; такую практику внедрили 18% участников рынка. 26% заявили, что идут навстречу клиентам, если те предоставляют график погашения долга.

Также в АРИР отметили, что игроки стали придерживаться более пессимистичных прогнозов, чем в апреле этого года. Всё больше опрошенных ждут сокращения объемов рынка более чем на 50%: по сравнению с третьей волной опроса их число возросло на 10 п.п., до 31%.

В том числе такое развитие событий теперь рассматривают большинство рекламных агентств; их доля увеличилась с 17% до 39%. Кроме того, компании по-прежнему считают, что падение рынка интерактивной рекламы составит до 50%. Однако их число за месяц уменьшилось с 47% до 33%.

По мнению 23% респондентов, острая фаза кризиса уже миновала. Продолжительного ухудшения ситуации ожидают 54%; максимальное за последние три месяца число компаний.

В связи с этим индустрия продолжает надеяться на помощь государства. Налоговых льгот ожидают 77% респондентов, субсидий; 41%, льготных кредитов; 21%. В смягчении регулирования в ряде товарных категорий нуждаются 31% компаний. Другие 31% рассчитывают на отсрочку вступления в силу закона о едином измерителе.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители