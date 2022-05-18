18% игроков рекламного рынка заявили о переходе на предоплату

АРИР провела четвёртую волну исследования актуальной ситуации на российском рынке диджитал-рекламы. По данным ассоциации, агентства стали переходить на предоплату при расчетах по договорам. Они ожидают серьёзного падения рынка и возрастающего стремления оптимизировать расходы рекламодателей. В опросе приняли участие представители агентств, технологических платформ, рекламных площадок, селлеров, сейлз-хаузов, рекламных сетей и рекламодателей. Выводами исследования АРИР поделилась с Sostav.

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В марте свои расходы сокращали только 48% игроков, в мае их число достигло 79%. Почти половина (49%) организаций снижает зарплаты; это самый высокий показатель за всю серию опросов АРИР. К сокращениям прибегают 54% компаний; их число выросло на 13% с апреля.

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Доля организаций, у которых нет долгов, стала самой высокой за все четыре волны исследования и составила 15%. Однако при расчетах по договорам респонденты стали оказывать услуги по предоплате; такую практику внедрили 18% участников рынка. 26% заявили, что идут навстречу клиентам, если те предоставляют график погашения долга.

Также в АРИР отметили, что игроки стали придерживаться более пессимистичных прогнозов, чем в апреле этого года. Всё больше опрошенных ждут сокращения объемов рынка более чем на 50%: по сравнению с третьей волной опроса их число возросло на 10 п.п., до 31%.

В том числе такое развитие событий теперь рассматривают большинство рекламных агентств; их доля увеличилась с 17% до 39%. Кроме того, компании по-прежнему считают, что падение рынка интерактивной рекламы составит до 50%. Однако их число за месяц уменьшилось с 47% до 33%.

По мнению 23% респондентов, острая фаза кризиса уже миновала. Продолжительного ухудшения ситуации ожидают 54%; максимальное за последние три месяца число компаний.