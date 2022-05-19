ЦБ запретит покупать иностранные ценные бумаги на ИИС

Банк России намерен запретить покупку иностранных ценных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Об этом заявил глава НАУФОР Алексей Тимофеев в кулуарах «Конференции институциональных инвесторов», передает «Коммерсант».
Кроме того, регулятор собирается повысить максимальный взнос до ₽3 млн в год, отметил он.
«На днях к нам поступил на оценку законопроект об увеличении размеров взноса на все виды ИИС до ₽3 млн, при этом предлагается запретить инвестиции с ИИС в иностранные ценные бумаги. Мы намерены поддержать этот законопроект, предложив заменить запрет на инвестиции в иностранные ценные бумаги на ограничение их доли на ИИС», — подчеркнул Тимофеев.
21 апреля с аналогичным предложением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако вечером того же дня в пресс-службе ЦБ подчеркнули, что такая возможность «сейчас не обсуждается». Тем не менее ЦБ одобряет идею ограничить налоговые льготы для инвесторов, покупающих иностранные активы на ИИС, отметили в Банке России
Накануне, 18 мая, сообщалось, что Министерство финансов планирует представить концепцию единого налогового вычета для долгосрочных инвестиционных инструментов российских граждан.