ЦБ запретит покупать иностранные ценные бумаги на ИИС

«На днях к нам поступил на оценку законопроект об увеличении размеров взноса на все виды ИИС до ₽3 млн, при этом предлагается запретить инвестиции с ИИС в иностранные ценные бумаги. Мы намерены поддержать этот законопроект, предложив заменить запрет на инвестиции в иностранные ценные бумаги на ограничение их доли на ИИС», — подчеркнул Тимофеев.