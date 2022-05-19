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30 минут назад

ЦБ запретит покупать иностранные ценные бумаги на ИИС

Александр Котлеткин

Банк России намерен запретить покупку иностранных ценных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Об этом заявил глава НАУФОР Алексей Тимофеев в кулуарах «Конференции институциональных инвесторов», передает «Коммерсант».

ЦБ запретит покупать иностранные ценные бумаги на ИИС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, регулятор собирается повысить максимальный взнос до ₽3 млн в год, отметил он.

«На днях к нам поступил на оценку законопроект об увеличении размеров взноса на все виды ИИС до ₽3 млн, при этом предлагается запретить инвестиции с ИИС в иностранные ценные бумаги. Мы намерены поддержать этот законопроект, предложив заменить запрет на инвестиции в иностранные ценные бумаги на ограничение их доли на ИИС», — подчеркнул Тимофеев.

21 апреля с аналогичным предложением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Однако вечером того же дня в пресс-службе ЦБ подчеркнули, что такая возможность «сейчас не обсуждается». Тем не менее ЦБ одобряет идею ограничить налоговые льготы для инвесторов, покупающих иностранные активы на ИИС, отметили в Банке России

Накануне, 18 мая, сообщалось, что Министерство финансов планирует представить концепцию единого налогового вычета для долгосрочных инвестиционных инструментов российских граждан.

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