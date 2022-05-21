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1 час назад

Германия и Италия согласились платить за газ по российской схеме

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Власти Германии и Италии уведомили местные компании, что они могут открывать рублёвые счета для оплаты российского газа. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Перед этим чиновники провели консультации с Евросоюзом, чтобы понять, как не нарушить санкции против Москвы.

Германия и Италия согласились платить за газ по российской схеме
Фото: ТАССТАСС

От предложенной Россией схемы оплаты энергоресурсов отказались Польша, Болгария и Финляндия. «Газпром» перестал поставлять им газ. По данным агентства, Берлин сообщил немецким импортёрам газа, что они могут открывать рублёвые счета при условии, что сами платежи в Газпромбанк будут осуществляться не в российской валюте. Германия при этом действовала «в тесной координации с Евросоюзом», отметили источники.

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Италия консультировалась по этому вопросу с Европейской комиссией. Там Риму дали разъяснения о том, как покупать газ в России на законных основаниях. Это произошло ещё до того, как итальянская энергетическая компания Eni объявила о начале процедуры открытия двух счетов в Газпромбанке — в евро и рублях.

По данным агентства, Брюссель дал участникам Евросоюза два набора письменных указаний о том, как покупать российский газ без нарушения санкций. Однако на встрече за закрытыми дверями официальные лица ЕС советовали не открывать рублёвые счета в Газпромбанке. Собеседники агентства в Брюсселе предположили, что совет намеренно был расплывчатым, чтобы дать государствам возможность покупать российский газ.

«Им нужно было создать уровень творческой двусмысленности. Цель творческой двусмысленности состоит в том, чтобы создать достаточно места для всех различных интерпретаций», — сказал неназванный дипломат.

С 1 апреля по указу президента России Владимира Путина «Газпром» начал принимать оплату от европейских партнёров по рублёвой схеме. Однако с ней согласились не все. Вице-премьер России Александр Новак говорил , что специальные валютные и рублёвые счета для оплаты поставок российского газа открыли около половины из 54 компаний, у которых есть контракты с «Газпром экспортом».

В Кремле отмечали , что Россия придерживается стандартных рыночных отношений и поэтому не планирует бесплатно экспортировать энергоресурсы. Ранее стало известно, что Россия прекратила поставки газа в Финляндию с 21 мая. Всё лето страна будет получать топливо по трубопроводу Balticconnector. Финские власти уверяют, что газовая система страны сбалансирована. «Газпром» собирается судиться из-за отказа финской стороны оплачивать поставки.

Рынки,Александр Новак,Владимир Путин,Газпромбанк,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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