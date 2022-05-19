В правительстве оценили рыночность нынешнего курса рубля

Нынешний курс российского рубля является рыночным. Как сообщает ТАСС , об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание».

«На самом деле искусственным курс был в прошлом году. А в этом году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — заявил чиновник.

Укрепление рубля Орешкин объяснил тем, что поступающие в страну объемы доллара и евро не востребованы.

« Европейский союз серьезно ограничил объемы экспорта в нашу страну, и поэтому возможности покупки товара и импорта серьезно снизились. В итоге мы сейчас оказываемся в ситуации, когда у нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась», — заявил помощник президента.

Орешкин также отметил, что экономика страны начнет восстанавливаться после третьего квартала 2022 года, а снижение ВВП будет ниже прогнозируемых объемов. При этом уровень инфляции, по его словам, не превысит 15%. Это ниже, чем прогнозировали Минэкономразвития (17,5%) и Центробанк (18-23%).