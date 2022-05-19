В правительстве оценили рыночность нынешнего курса рубля

Нынешний курс российского рубля является рыночным. Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание».
«На самом деле искусственным курс был в прошлом году. А в этом году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — заявил чиновник.
Укрепление рубля Орешкин объяснил тем, что поступающие в страну объемы доллара и евро не востребованы.
«Европейский союз серьезно ограничил объемы экспорта в нашу страну, и поэтому возможности покупки товара и импорта серьезно снизились. В итоге мы сейчас оказываемся в ситуации, когда у нас валюты в страну приходит много, а потребность в ней существенно сократилась», — заявил помощник президента.
Орешкин также отметил, что экономика страны начнет восстанавливаться после третьего квартала 2022 года, а снижение ВВП будет ниже прогнозируемых объемов. При этом уровень инфляции, по его словам, не превысит 15%. Это ниже, чем прогнозировали Минэкономразвития (17,5%) и Центробанк (18-23%).