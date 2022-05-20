Покупка Китаем российской нефти для пополнения своих резервов не станет, с точки зрения Вашингтона, нарушением американских санкций, введенных против Москвы. Об этом заявил в четверг журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы ввели запрет на поставки российской нефти в Соединенные Штаты, но мы не вводили рестрикции на продажу российской нефти в другие страны, поэтому, когда другие страны закупают российскую нефть, это не противоречит санкциям, которые мы ввели", - приводит его слова пресс-пул Белого дома.

Салливан комментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что КНР обсуждает с РФ покупку дополнительных объемов нефти для пополнения своих резервов. Отвечая на вопрос, считают ли в Белом доме достоверными соответствующие сообщения, Салливан отметил, что в администрации "видели заявления на этот счет, но пока не видели соответствующих действий".

"Сейчас, конечно, европейцы думают над запретом российской нефти, и мы это поддерживаем", - добавил Салливан.

Он подчеркнул, что США было легче, чем ЕС, пойти на отказ от нефти из РФ, поскольку они находятся "в особом положении с учетом того, что сами являются энергопроизводителем". "Европа же в ином положении", - признал он.

Салливана также спросили, удовлетворены ли США тем, что Китай в настоящее время придерживается позиции, при которой он не помогает России обходить западные санкции. По словам помощника американского президента, в Вашингтоне "пока что не видели свидетельств того, что Китай поставляет военную технику России". Кроме того, как заявил Салливан, США "не видели, чтобы Китай систематически" помогал России избегать западных санкций.