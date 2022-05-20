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1 час назад

Во Франции заявили о рекордных доходах России вопреки санкциям

Лера Букина

Даже если страны Европы придут к сокращению импорта российского газа, его стоимость повысится, и Россия получит рекордные доходы. Более того, ЕС пока не принял шестой пакет санкций, который касается запрета газа, несмотря на многочисленные разговоры об этом, сообщает французское издание Echos, передает Ura.ru.

Во Франции заявили о рекордных доходах России вопреки санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европейцы покупают газ втридорога: несмотря на санкции, громкие декларации и обещания эмбарго, двадцать семь [стран, входящих в ЕС] отправляют 200 миллионов долларов в день «Газпрому» — этого достаточно, чтобы покрыть оборонный бюджет России. Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в сложную ситуацию, в которой [президент РФ Владимир] Путин оказался большим победителем», — указано в статье издания.

Резкий рост цен принесет России рекордные 100 миллиардов долларов США газовых доходов от Евросоюза, что почти в два раза больше, чем в 2021 году, пишет Nation News. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. По его словам, этот вопрос будет снова обсуждаться уже в ближайшие дни. Джентилони подчеркнул, что объявление о намерении ввести эмбарго на нефть из России «не спровоцировало серьезного роста цен на энергоресурсы».

Рынки,Паоло Джентилони,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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