Даже если страны Европы придут к сокращению импорта российского газа, его стоимость повысится, и Россия получит рекордные доходы. Более того, ЕС пока не принял шестой пакет санкций, который касается запрета газа, несмотря на многочисленные разговоры об этом, сообщает французское издание Echos, передает Ura.ru.

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«Европейцы покупают газ втридорога: несмотря на санкции, громкие декларации и обещания эмбарго, двадцать семь [стран, входящих в ЕС] отправляют 200 миллионов долларов в день «Газпрому» — этого достаточно, чтобы покрыть оборонный бюджет России. Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в сложную ситуацию, в которой [президент РФ Владимир] Путин оказался большим победителем», — указано в статье издания.

Резкий рост цен принесет России рекордные 100 миллиардов долларов США газовых доходов от Евросоюза, что почти в два раза больше, чем в 2021 году, пишет Nation News. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья.