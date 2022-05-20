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20 минут назад

Нефть подешевела на перспективах увеличения поставок из России в Китай

Лера Букина

Утром в пятницу, 20 мая, мировые цены на нефть падают. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Нефть подешевела на перспективах увеличения поставок из России в Китай
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внимание инвесторов обращено на возможное увеличение российских поставок черного золота в Китай.

По состоянию на 7:56 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,62%, до $111,34 за баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI упала на 0,88%, до отметки в $108,92.

Агентство Bloomberg ранее написало, что Китай обсуждает с Россией поставки дополнительных объемов нефти. Топливом КНР планирует заполнить свои стратегические хранилища.

Аналитик NAB Тейлор Ньюджент заявил газете Wall Street Journal, что это являлось бы «признаком укрепления энергетических связей между ними». Сотрудничество смогло бы ослабить влияние европейских усилий по ограничению экспорта российской нефти, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в первую половину мая сократился на 2,2%, до 651,2 тыс. тонн в сутки, при этом поставки нефти в Чехию выросли на 15%, в Китай - на 5%.

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