Нефть подешевела на перспективах увеличения поставок из России в Китай

Утром в пятницу, 20 мая, мировые цены на нефть падают. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

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Внимание инвесторов обращено на возможное увеличение российских поставок черного золота в Китай.

По состоянию на 7:56 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,62%, до $111,34 за баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI упала на 0,88%, до отметки в $108,92.

Агентство Bloomberg ранее написало, что Китай обсуждает с Россией поставки дополнительных объемов нефти. Топливом КНР планирует заполнить свои стратегические хранилища.

Аналитик NAB Тейлор Ньюджент заявил газете Wall Street Journal, что это являлось бы «признаком укрепления энергетических связей между ними». Сотрудничество смогло бы ослабить влияние европейских усилий по ограничению экспорта российской нефти, подчеркнул эксперт.