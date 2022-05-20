Доллар укрепился на открытии торгов

На открытии торгов пятницы, 20 мая, рубль падает к доллару. Курс американской валюты на Мосбирже повышается на 15 копеек, до 62 рублей, курс евро, напротив, опускается на 94 копейки, до 63,79 рубля, следует из данных площадки.

Накануне вечером, 19 мая, рубль продолжил повышаться к доллару и евро, обновив максимумы за несколько лет. При этом объемы торгов европейской валютой резко возросли. По данным Мосбиржи на 19.00 мск (к закрытию), курс доллара опустился на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 64,4 рубля. Объем торгов европейской валютой расчетами достиг 1,7 миллиарда евро, что может говорить об уплате за российский газ некоторыми европейскими потребителями по новой схеме – с участием Газпромбанка.