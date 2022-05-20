Доллар обвалился к рублю в начале торгов

Рубль в начале торгов пятницы укрепляет свои позиции. Курс доллара опустился ниже 61 рубля впервые с января 2020 года. Курс евро торгуется примерно по 62,60 рубля, следует из динамики на Московской бирже.

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Курс доллара расчетами «завтра» на 10.16 мск упал на 1,42 рубля, до 60,49 рубля, евро — на 1,77 рубля, до 62,63 рубля. 19 мая курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.

Накануне вечером, 19 мая, рубль продолжил повышаться к доллару и евро, обновив максимумы за несколько лет. При этом объемы торгов европейской валютой резко возросли. По данным Мосбиржи на 19.00 мск (к закрытию), курс доллара опустился на 1,54 рубля, до 61,91 рубля, евро — на 2,3 рубля, до 64,4 рубля. Объем торгов европейской валютой расчетами достиг 1,7 миллиарда евро против нескольких сот миллионов в предыдущие дни, что может говорить об уплате за российский газ некоторыми европейскими потребителями по новой схеме – с участием Газпромбанка.

Внимание игроков рынка обращено на заявление помощника президента России Максима Орешкина, который сообщил, что в укрепления рубля соответствует сильному платежному балансу. По его словам, в этом году курс «абсолютно рыночный» в отличие от прошлого года, когда он был «искусственным».