ЦБ снимет запрет на короткие продажи

В понедельник, 16 мая, Банк России сообщил, что резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран в течение календарного месяца смогут перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $50 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Этот лимит увеличили в пять раз - ранее он не мог превышать $10 тыс. в месяц. Вместе с тем через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте).