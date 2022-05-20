ЦБ снимет запрет на короткие продажи

Сервис «Тинькофф-инвестиции» получил от Банка России предписание для брокеров, в котором сообщается об отмене запрета на короткие продажи. Об этом говорится в Telegram-канале подразделения банка.
По данным онлайн-брокера, решение Центробанка должно вступить в силу 1 июня.
Короткая продажа (продажа без покрытия) является продажей ценных бумаг, которыми торговец не владеет на момент продажи.
«Решение начнет действовать с 1 июня, документ есть в распоряжении Тинькофф Инвестиций. Также отменяется запрет на покупку валюты с плечом»,— говорится в сообщении.
Центробанк принял решение ввести временный запрет на осуществление коротких продаж 24 февраля. Решение было обусловлено «сложившейся ситуацией на финансовом рынке» и необходимостью обеспечить права и интересы инвесторов.
В понедельник, 16 мая, Банк России сообщил, что резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран в течение календарного месяца смогут перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $50 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте). Этот лимит увеличили в пять раз - ранее он не мог превышать $10 тыс. в месяц. Вместе с тем через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте).