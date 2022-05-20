Экономист назвала «дно» курса доллара

«Согласно техническому анализу, дном доллара можно считать цифру в 48 руб. Базовая основа для таких выводов — анализ графиков цен, «чартов». Сможем ли мы прийти к цифре в 48 руб. и когда мы сможем к ней прийти, сказать сложно. Это, конечно, совершенно экстремальный сценарий. Технический анализ проводят коллеги из экономистов и брокеров. По его результатам можно спрогнозировать, до какого предельного уровня просядет та или иная валюта», — пояснила Куликова.